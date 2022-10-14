KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı açıldı.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'ndaki fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, kitap yazmanın ne kadar zor olduğunu birkaç yıl önce tecrübe ettiğini, bir paragrafı ancak birkaç günde yazabildiğini, o günden bu yana yazarlara olan saygısının daha da arttığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bu yıl fuara 1 milyon ziyaretçi beklediklerini ifade etti.

Geçen sene fuara 800 bin civarında ziyaretçinin geldiğini belirten Büyükkılıç, "Burada 3 milyona yakın kitaptan söz ediliyor. 200'ün üzerinde şehir dışından gelen, 100 civarında da şehrimizden katılan 300 civarında yazarımız, şairimiz sizlerle birlikte olacak. Bizim amacımız şehrimizi her zaman olduğu gibi olumlu anılması yönünde gayret ve çaba göstermek." diye konuştu.

Açılışa katılan Azerbaycan'ın Şuşa şehri Valisi Maftun Abbasov da Türk dünyasının kültür başkenti seçilen Şuşa ile Kayseri'nin kardeş şehir olduğunu dile getirdi.

İki ülkenin daima kardeş olduğunu ifade eden Abbasov, "Bu, asırlardır böyle devam ediyor, tarih boyu böyle devam etti. Biz de sayın Valim ve başkanlarımızla bunu devam ettireceğiz." dedi.

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Saçmacı da yarın kente 65 yazarın geleceğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in de katıldığı etkinlikte konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

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