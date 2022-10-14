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Kayseri ile Azerbaycan'ın Şuşa kenti arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı

AA

Kayseri ile Azerbaycan'ın Şuşa kenti arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı

KAYSERİ (AA) - Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için Kayseri ile Azerbaycan'ın Şuşa şehri arasında "kardeş şehir" protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlık makamında düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dostluğu ve kardeşliğini gururla her yerde paylaştıklarını ifade etti.

Büyükkılıç, Şuşa ile Kayseri olarak aynı anlayışla bunu sürdürmek için çalışacaklarını belirtti.

Şuşa Valisi Maftun Abbasov ise Kayseri’nin Türkiye’nin en kadim şehirlerden olduğunu anlattı.

Bugün kendileri için özel bir gün olduğunu kaydeden Abbasov, "44 günlük vatan savaşının ardından işgalden kurtulan Şuşa şehri tek bizim değil, bütün Türk dünyasının kültürel başkenti seçildi. Şuşa ile Türkiye’nin en kadim şehirlerinden biri olan Kayseri ile bugün kardeş şehir protokolünü imzaladığımız için mutluyuz. Bundan sonra da kardeşliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov da Kayseri'nin Türkiye’nin özel bir bölgesi olduğunu belirtti.

Kentin Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın memleketi olduğunu ifade eden Mammadov, "Azerbaycan ordusunun kurulmasında, Şuşa'nın özgür olmasında, Karabağ’ın azad olunmasında Kayserililerin de hakkı ve zahmeti var. Şuşa'nın da Kayseri ile kardeşler protokolü imzalaması, bu iki şehrin yakından ilişkilerinin kurulması çok önemli. Manevi bir manası var. Hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından taraflar protokolü imzalandı.

Törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Şuşa heyeti katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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