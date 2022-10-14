Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekim ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndaki toplantıda 11 madde karara bağlandı.



İlçe belediyelerinden Tomarza'ya 25, Yeşilhisar'a 12, Sarız'a 4,5, Özvatan'a 3 milyon lira ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebi meclis üyelerince kabul edildi.

- Talas ilçesinde sivrisineklerle mücadelede uygulamalı eğitim

Talas Belediyesi “Yerel Yönetimlerde Vektörlerle Mücadele ve Biyolojik İlaç Uygulamaları Konferansı" düzenledi.

İlçe belediyesinin sivrisineklere karşı biyolojik yöntemle gerçekleştirdiği başarılı mücadelenin diğer belediyelerle paylaşıldığı programda uygulamalı eğitim de verildi.

Etkinliğe Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Konya, Niğde, Aksaray ve Avanos belediyelerinden temsilciler katıldı.

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