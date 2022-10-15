Özvatan ve Felahiye'ye doğal gaz için adım atıldı

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KAYSERİ (AA) - Özvatan ve Felahiye ilçelerine doğal gaz getirilmesi için alt yapı çalışması başlangıç töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Felahiye Belediyesi önünde gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Azerbaycan Şuşa Valisi Maftun Abbasov, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, SOCAR Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ile SOCAR yetkilileri, ilçe belediye başkanları katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, ilçe belediyeleriyle gönül gönüle çalıştıklarını, hizmetleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

SOCAR Türkiye Doğalgaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ise 2022 yılı sonu itibariyle Kayseri'nin 12 ilçesine gaz ulaşımı sağlayacaklarını bildirdi.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da doğal gaz altyapı çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.

Özvatan ilçesine geçen Başkan Büyükkılıç ve protokol, burada da doğal gaz alt yapı çalışması başlangıç törenine katıldı.

Özvatan Belediyesi önünde gerçekleşen törende konuşan Başkan Büyükkılıç, doğal gaz hizmetinin ilçeye gelmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Özvatan Kaymakamı Yakup Hacıismailoğlu, doğal gaz hizmetinin Özvatan'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

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