Kayseri'de aranan 29 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de aranan 29 şüpheli huzur güven uygulamasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde Erciyes Huzur Güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada çalıntı oto, silah, uyuşturucu madde ele geçirilirken aranan 29 şüpheli gözaltına alındı.



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