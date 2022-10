RHG Enertürk Enerji, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu

KAYSERİ (AA) - Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren RHG Enertürk Enerji şirketi, Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na isim sponsoru oldu.

Sponsorluk için stadyum otoparkında düzenlenen imza törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin ile davetliler katıldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada Erciyes Anadolu Holding'in her zaman Kayserispor'a destek olduğunu söyledi.

Erciyes Anadolu Holding'in özellikle mobilya alanında bir dünya markası olduğunu belirten Büyükkılıç, "Bir çok alanda gurur kaynağımız olan holding, temiz enerji alanında da yüz akımız olan projelere imza atıyor. Kayserispor'a maddi destek olmamız lazım. İhtiyaç fazla. Kayserisporumuza destek konusunda Kayseri'mizin iş adamları fazla destek olmuyorlar." dedi.

Gözbaşı ise stadyumların şehirlerin kalbi olduğunu kaydetti.

Maçların şehirde yaşayan insanları bir araya getirdiğini vurgulayan Gözbaşı, "Taraftarlarımız şehrin kalbinde iki haftada bir, bir araya geliyor. Her renkten, her siyasi görüşten, herkesin kucaklaştığı bir yer olarak isimlendiriyoruz ve bugün şehrin kalbi kabuk değiştiriyor. Bu değişikliğin kulübümüze de enerji katmasını diliyorum. Her yenilik bir heyecan, her yenilik bir umut." diye konuştu.

Çocukken koyu Fenerbahçe taraftarı olduğunu aktaran Ertekin de şimdilerde Kayserispor'un Fenerbahçe'yi yendiğinde çok sevindiğini söyledi.

Erciyes Anadolu Holding olarak vatan, millet, ümmet, devlet ve bayrak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ertekin, "Alternatif enerji kaynakları olabilsin diye temiz enerjiye yani hidroya, güneşe ve rüzgara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en önemli markası Erciyes Anadolu Holding olarak Kayseri'nin en önemli markası Kayserispor'a destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sponsorluk için imza atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.