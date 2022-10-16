Kayserispor-Galatasaray maçının ardından

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Bugün bizim için bir kaza oldu. Bundan sonra biz tekrar ayağa kalkıp bunu düzelteceğiz." dedi.

Buruk, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.

Bugün istedikleri gibi bir oyun ve istedikleri gibi bir sonuç olmadığını ifade eden Buruk, maça iyi başladıklarını, ilerleyen dakikalarda ise hem kolay top kayıpları yaptıklarını hem de dikine oyunda biraz eksik kaldıklarını söyledi.

Oyuncuların daha iyisini yapması gerektiğini belirten Buruk, "Kolay goller yedik. Baktığımızda ikinci gol belki faul olabilir. Boey'ye bir ayak darbesi vardı. Bununla ilgili görüntüyü göremedim, oyuncularımız faul olduğunu söylüyor. İkinci gol tabii ki bizi de psikolojik anlamda biraz geriye gitti. İkinci devre 3 değişiklik ile başladık. İkinci yarı zaman zaman yine gol fırsatları yarattık. Daha da iyi olmamız gerekiyordu. Bugün istediğimiz seviyede bir oyun ortaya koymadık. Maçın geneline baktığımızda da yani gol pozisyonları, rakip kaleye yaklaşsak da gol pozisyonuna girsek de özellikle üçüncü bölge ceza sahası çevresi yaptığımız ortalar çok başarılı değildi." diye konuştu.

Bununla ilgili daha önceden de aynı sıkıntıları yaşadıklarını anımsatan Buruk, şunları kaydetti:

"Düzeltmemiz gereken şeylerden biri de üçüncü bölgedeki yerleşimimiz ve oradaki gol pozisyonuna girme, gol atma üzerine daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Bireysel kaliteli, yani çok kaliteli oyuncularımız var. Bununla ilgili daha net olarak oyuncularımızın bireysel olarak maç kazandırmalarından faydalanamadık ama iyi bir takımız. İyi bir kadromuz var. Oyuncularıma inanıyorum. Galatasaray taraftarı bu takıma çok inandı, bize çok inandı ve takımın arkasında burada da gördük, Kayseri'de de inanılmaz bir şekilde karşıladılar. Maçlarımız çok dolu bir şekilde geçiyor. Bu sene 9'uncu maç 6'ncı deplasmanı oynadık. Tabii ki bu zorlu virajdan daha yüksek puanla çıkmayı düşünüyorduk ama bugün bizim için bir kaza oldu. Bundan sonra biz tekrar ayağa kalkıp bunu düzelteceğiz. Galatasaray taraftarının bundan hiç şüphesi olmasın. Bize güvensin. Oyuncularımıza güvensin. Biz daha iyisini yapacağız. Daha iyisini yapmamız gerekiyor."



Sezonun sonunu şampiyonluk olarak gördüklerini aktaran Buruk, "Bugün bu oyun bize tabii ki yetmez ama bu oyunu düzeltip kendi özellikle saha içerisindeki paylaşımlarımızı daha yükseğe çıkartıp, kendi işimizi daha kolay hale getireceğiz. Bir ara oldu tabii hem milli takım arası hem bay geçtik. Bu dönemin de bize olumlu yansımadığını düşünüyorum. Özellikle iki haftalık maç oynamama süreci belki oyun anlamında bugün düşük kalmamızın nedenlerinden biri, belki bunu da sayabiliriz ama daha iyi olacağız, daha iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.





- "Mevcut VAR hakemleriyle bu sistemin işlemediğini bir kez daha gördük"





Bir soru üzerine Buruk, sezon başından beri ikinci ya da üçüncü elle blok yedikleri pozisyon olduğunu söyledi.

Voleybol hakemlerinin bile bununla ilgili karar verebileceğini ancak yeni kurulan sistemin, VAR hakemlerinin ve sadece VAR'da karar vermelerinin bunun şu anda işlemediğini çok net bir şekilde görmelerini neden olduğunu ifade eden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan her hafta şikayetçi olan kulüpler var. Bu istenildiği gibi şu anda VAR hakemleri istediği gibi bunu kullanmaya başladı. Bundan en çok canı yanan da Galatasaray. Galatasaray taraftarının zaten hakem atamalarıyla sinirlerinin ne kadar bozulduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani bugünkü atama Arda Kardeşler ataması, Yaşar Kemal Uğurlu ataması daha önce iç sahadaki Giresun maçındaki hiç bilinmeyen, çok fazla bu ligde görev almayan bir hakemin atanması, atama olarak da verilen VAR kararları anlamında da Galatasaray'a karşı bir oluşum olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz. Eğer VAR'a gidiyorsanız Barış'ın koluna çarpan goldeki eli görüyorsanız o zaman ceza sahası içerisindeki penaltıyı da göreceksiniz. Boey'nin ayağına gelen darbeyi de göreceksiniz. Görmüyorsanız da orada görev almayacaksınız o zaman. Orada görev alanlara görev verenler de bu konuyla ilgili kendilerine bence çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani bu çocuk oyuncağı değil. Burada milyonlar bu maçları takip ediyor ve bu kadar büyük hataların yapılması gerçekten oradaki insanların bu işle ilgili başarısızlığını gösteriyor. Bugünkü yine VAR hakemleri gösterdi ki şu andaki mevcut VAR hakemleriyle bu sistemin işlemediğini bir kez daha net bir şekilde gördük."





- "Daha iyisini yapacağız"





Antrenmandaki çalışmayla maç ortamının bambaşka olduğunu belirten Buruk, şöyle konuştu:

"En önemli sıkıntımız tabii ki orta kalitesi ve üçüncü bölgede vereceğimiz son kilit paslar. Bunu da hep çalışıyoruz. Oyuncularımızla iki haftadır devamlı çalıştık. Onunla ilgili maç içerisindeki kararlar tabii ki benim kontrolümde değil. Oyuncunun artık oradaki kalitesine iş kalıyor. Ligin en çok ceza sahası içine giren takımıyız ama oradaki buluşmamız, bugün yaptığımız orta sayısına baktığımızda bu kadar ortadan daha çok net pozisyonlar çıkartmamız gerekiyordu. İki forvete döndük, iki artı bir yaptık, kanatları çektik, bekleri yukarı çektik. Yani yapabileceğimiz her şeyi aslında yaptık. Yani burada biraz da oyuncuların kendi kalitesini daha net bir şekilde maç içerisinde ortaya koyması gerekiyor. Bununla ilgili çalışacağız tabii ki. Ben başta da söyledim. Oyuncularıma güveniyorum. Daha iyisini yapacağız. Daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Bununla ilgili biraz daha çalışacağız."

VAR hakemlerinde bir değişimin şart olduğuna dikkati çeken Buruk, "Oradaki sistemin oturmadığını görüyoruz. Oradaki sistemin değişmesi şart. Yabancı VAR hakemi de olabilir. Bunun da üstüne gidilebilir. Belki Türkiye ligini bilmeyen, hiç kimseyle bir bağı olmayan yabancı VAR hakemleri de Türkiye'de görev alabilir." ifadelerini kullandı.

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