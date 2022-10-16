Kayseri'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Başakpınar Mahallesi'ndeki bahçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 65 yaşındaki Şükrü Akyürek, dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Akyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Akyürek'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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