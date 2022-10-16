Kayseri'de komşusu tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde önceki gün çocuklarını okuldan aldıktan sonra eve dönen N.Ç. (36), husumetli olduğu komşusu M.K. (34) tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan N.Ç, iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.



Gözaltına alınan M.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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