Niğde'den kiraladığı iş makinesini Kayseri'de satan şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Niğde'den kiraladığı iş makinesini Kayseri'de satan zanlı gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.B'nin Niğde'den kiraladığı forklifti Kayseri'de sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda A.B, gizlendiği adreste yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.B'nin kiraladığı forklifti 300 bin liraya sattığı öğrenildi.



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