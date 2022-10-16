Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5. Kayseri Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kitapseverler ile bir araya gelen Çiçek ile Büyükkılıç, yayınevlerinin stantlarını gezdi.

Bir süre yayınevi yetkilileri ve yazarlarla görüşen Büyükkılıç, bazı kitaplarda yer alan şiirleri okudu.

Başkan Büyükkılıç, 5. Kayseri Kitap Fuarı'na bu sene çok daha fazla katılım olacağını belirtti.

Geçen sene 800 bin civarında ziyaretçinin olduğu aktaran Büyükkılıç, fuara bu sene 1 milyon kişinin beklendiğini kaydetti.

- Başkan Çolakbayrakdar'dan Bartın için başsağlığı mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Amasra'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında, millet olarak derin üzüntü duyduklarını belirterek, hiçbir kelimenin yaşanan olayı ifade etmeye yeterli olmadığını aktardı.

Hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyen Çolakbayrakdar, yaralılara da acil şifalar diledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan "Erkilet Kedi Bacağı Festivali" iptal edildi.



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