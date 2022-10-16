Kayseri'de husumetlisini öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yakalanan zanlı B.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde, 13 Eylül'de, husumetlisi B.T. tarafından silahla vurulan B.E, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



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