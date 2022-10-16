GÜNCELLEME - Kayseri'de dolandırıcılık iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, bir kişinin mobil bankacılık uygulamasından 25 bin lira kredi çekip başka hesaplara yolladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, A.T. (22) ve G.T. (24), kendilerini avukat olarak tanıtıp güvenini kazandıkları 70 yaşındaki kişinin cep telefonunu alarak, emekli maaşının bulunduğu mobil bankacılık uygulaması üzerinden 25 bin lira kredi çekti. Zanlılar, daha sonra parayı başka hesaplara gönderdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği zanlıları, dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla kiraladıkları değerlendirilen lüks araçla gezerken yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 20'şer bin liralık kefaletle serbest bırakıldı.

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