Kayseri'de bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 25,04 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.









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