Organik atıkları elektrik enerjisine dönüştüren tesiste elde edilen gübre çiftçiye dağıtılıyor

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de 80 milyon liralık yatırımla kurulan biyogaz tesisinde organik atıklar elektrik enerjisine dönüştürülürken, elde edilen organik gübre ise bölge çiftçisine ücretsiz veriliyor.

Hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin yoğun yapıldığı Pınarbaşı ilçesinde kurulan biyogaz enerji santrali, faaliyete geçtiği 2021 yılı temmuz ayından bu tarafa ürettiği elektrikle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kamyonlarla bölgedeki besicilerden ve çiftliklerden toplanan hayvansal atıklar tesiste önce gaza, sonra elektriğe dönüştürülüyor.

Elektrik üretim aşamasında kullanılan hayvansal atıklar ise işlenirken zehirli gazlarından arındırılarak daha faydalı gübre haline getiriliyor.

Tesiste bir yılda 100 bin tondan fazla organik atık işlenirken yine bu süreçte 11 bin megavatsaatten fazla elektrik üretilerek şebekeye verildi.

Biyogaz enerji santrali Müdürü Kardelen Şimşek, AA muhabirine, tesise günlük yaklaşık 600 ton, mevsimsel şartlara göre daha fazla ham madde girişi olduğunu söyledi.

Organik bütün materyalleri ham madde olarak kullanabildiklerini belirten Şimşek, "Tesise giren ham maddeler karıştırıldıktan sonra, önce gaz, sonra elektrik üretimine geçiyoruz. Ham madde olarak biyogaz tesisleri kurulduğu bölgeye özgü tesisler oluyor. Bölgede ne üretiliyorsa biz onları işliyoruz. Şu anda işlediğimiz ürünler büyükbaş hayvan atıkları, balık atıkları, küçükbaş hayvan atıkları. Patates, mısır silajı gibi tarımsal atıkları da işliyoruz. Ağırlıklı olarak hayvan atığı, yüzde 10 tarımsal atığı işliyoruz." dedi.

- "Doğaya faydalı gübre veriyoruz"

Çoğu tesiste girdi ve çıktının farklı olduğunu, kendi tesislerinde ise girdilerinin de çıktılarının da organik atık özelliği taşıdığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu tesiste var olan bir şeyi yok etmeden daha verimli hale getiriyoruz. Zaten çıktılarımızı büyük oranda tarım alanında kullanılsın diye Pınarbaşı Belediyesi ile birlikte çevredeki çiftçiye dağıttık. Ortalamaya vurduğumuzda bu zamana kadar 100 bin tondan fazla atık işlemiş durumdayız. Günlük yaklaşık 50 bin metreküp gaz elde ediliyor. Gübreyi biz işlemesek çiftçiler bunu dışarıda bekletip doğal fermantasyon yapmaya çalışacaktı ama bunu en fazla 40-45 derecede yapabilirler. Bu derecelerde gübredeki zararlı gazları çıkaramıyoruz ama tesisimizde yaklaşık 90 derecelerde hijyenizasyon sağlayabiliyoruz. Diğer geleneksel yöntemle atmosfere zarar verilecekti ve çiftçi tek tip hayvan gübresi kullanacaktı. Bizim onlara verdiğimiz gübrenin içerisinde bütün atıklar var. Yani daha harmanlanmış ve bütün gazı alınmış doğaya faydalı gübre veriyoruz. Geçen yılı baz alırsak günlük 80-100 ton gübre dağıtımı yapıldı."

- 5 bin konutun elektriği üretiliyor

Şimşek, buranın kuruluş amaçlarından en büyüğünün Türkiye'deki enerji açığını kapatmaya katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Tesislerinin tam kapasite çalıştığında saatte 3 megavatsaat elektrik ürettiğini anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

"Günlük 55-60 megavat arasında üretim yapıyoruz. Şu anda 5 bin haneyi aydınlatacak ve elektrik ihtiyacını karşılayacak bir enerji üretiyoruz. Geçen yıldan bu tarafa 11 bin megavattan fazla elektrik üretildi. Türkiye'nin enerji açığını kapatmasına yardımcı olmak bizi mutlu ediyor. Onun dışında çevredeki besi ve tarımsal faaliyetlere yardımda bulunmayı, çevre temizliğine fayda sağlamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte de kuracağımız sera ile topraksız tarım yapmayı hedefliyoruz."



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