Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde (NNYÜ) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle açılış ve tanışma etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl üniversite bünyesine katılan öğrencilerin tanışma ve kaynaşmasını sağlamak, üniversitenin misyonu, vizyonu, sunduğu sosyal, kültürel, sportif imkanlar ile akademik ve idari birimlerin çalışmaları hakkında bilgiler vermek amacıyla düzenlenen etkinliğin açılış töreni Süleyman Çetinsaya Kültür Merkez'inde yapıldı.

Törende, Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Başkanvekili Mahmut Özbıyık ve Rektör Prof. Dr. Kerim Güney konuşma yaptı.

Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği konuşmalardan sonra orta bahçe kampüs alanında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Öğrenci kulüpleri ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte oyunlar oynandı, yarışmalar düzenlendi ve gösteriler yapıldı.

- Av koruma ekipleri hafta sonu denetim yaptı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri hafta sonu kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde avcıların avlanma belgeleri, limitleri, yasak saha ve tüfek takoz kontrolleri ile diğer hususlar denetlendi.

150'den fazla avcı denetlendiği kontroller sonucunda 7 avcıya "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandı.

- ERÜ'de TÜBİTAK Proje Eğitimi düzenlendi

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ), sağlık bilimleri alanında eğitim gören lisans öğrencilerine yönelik Akademik Becerilere Giriş ve TÜBİTAK Proje Eğitimi düzenlendi.

Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mükerrem Betül Aycan ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

TÜBİTAK destekleri hakkında bilgi veren Mandal, lisans öğrencilerinin proje yürütücülüğü yapmalarının kariyerleri açısından önemine dikkati çekti.

Öğrenciler tarafından başvurusu yapılan her başarılı projeye TÜBİTAK tarafından destek verildiğini belirten Mandal, TÜBİTAK programları hakkında da bilgi verdi.

Eğitim programı 20 Ekim Perşembe günü sona erecek.

- ERÜ'de "Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü" düzenlendi

ERÜ ile TÜBİTAK iş birliğiyle "Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü" programı düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, katılımcılara program hakkında bilgiler verdi.

Yakın dönemde ülkenin teknolojik gelişiminin kendilerine heyecan verdiğini belirten Mandal, Ufuk Avrupa Programı kapsamında genel eğitimler düzenlediklerini, il özelindeki etkinlik ve çalıştaylarla da bunu kıymetlendirmek istediklerini anlattı.

Etkinlik, eğitim sunumları ile devam etti.

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