Kayseri Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Çiçek başkanlığında yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2022 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vali yardımcıları Abdullah Kalkan, Şenol Esmer ve Mehmet Sadık Tunç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Çiçek, İl Koordinasyon Kurulu'nun 4'üncü toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Göreve geldikleri günden bugüne üzerinde durdukları konuların başında turizm geldiğini belirten Çiçek, "Kayseri'miz tarihi değerlerinin yanında doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin bir destinasyondur. Özellikle Yeşilhisar ilçemizde bulunan Soğanlı Vadisi, Yahyalı ilçemizde bulunan şelaleler ve Yamula Barajı bölgesinde bulunan alanları ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu değerleri gün yüzüne çıkararak, ilimizi hakettiği yere getireceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kentte yürütülen ve programlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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