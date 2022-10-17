Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kapuzbaşı Şelaleleri'nin 14,3 kilometrelik yolu, bitümlü sıcak karışım malzemeyle kaplanarak ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğin destekleriyle Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden Aladağlar Milli Parkı içerisindeki Kapuzbaşı Şelaleleri’nin yol yapım çalışmaları ve trafik levhası eklemeleri tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 25 bin 281 ton bitümlü sıcak karışım malzeme ile kaplanan 14,3 kilometre yolun ulaşıma açıldığını ifade etti.

Büyükkılıç, yapılan çalışmalarla Kapuzbaşı Şelaleleri'ne ulaşımın daha güvenli hale geldiğini kaydetti.

- KASKİ Genel Müdürlüğü'nde Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nde, Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir'den projeler hakkında bilgi alan Büyükkılıç, öncelikli yatırımları bir kez daha gözden geçirdiklerini ve bundan sonraki süreçte yapılması gereken konuları ele aldıklarını kaydetti.

- Melikgazi Belediyesi'nden İl Emniyet Müdürlüğü'ne bina tahsisi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, il ve ilçe emniyet müdürlüğünün çalışmalarına destek ve yardımcı olmak amacıyla bina tahsis ettiklerini belirtti.

Bahçelievler Mahallesi'nde mülkiyeti belediyeye ait kullanılmayan binayı İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis ettiklerini ifade eden Palancıoğlu, belediye meclisinde oy birliği ile alınan kararın şehre hayırlı olmasını diledi.

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