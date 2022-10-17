Kayseri'de mevsimlik işçiler için konteyner kent kuruldu

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde çalışan mevsimlik işçilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Tarım Anneleri Ev'leniyor" adlı proje kapsamında konteyner kent oluşturdu.

Talas'a gelen tarım işçilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Alaybeyli Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekare alanda yapımı tamamlanan her biri 21 metrekare büyüklüğünde 30 yaşam konteyneri ile eğitim ve çamaşırhane konteyneri ile çocuk oyun alanından oluşan konteyner kent kullanıma başlandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konteyner kentte düzenlenen törende, tarım işçilerinin artık daha rahat edeceklerini söyledi.

Tarım işçilerine böyle bir yaşam alanın yapılmasının önemli olduğunu anlatan Yalçın, "Burada, insana insan gibi yaşaması için verilen bir değer var. Onu yaşamak ve sebep olmak güzel. Tarım işçilerinin olumsuz şartlarını olumluya çevirmek için 30 konteyner kurduk. Ayrıca çamaşır yıkama, çocuklar için eğitim ve idari işler için konteynırı da var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de mahalle ve çevrede tarımla uğraşanlar için önemli bir altyapının burada kazandırıldığını dile getirdi.

Kaymakam Yaşar Dönmez ise şehir dışından misafir olan gelip çadırlarda kalan tarım çalışanlarına artık kalacak yer yapılmış olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Törende, konteyner kentte kalan tarım işçilerine sucuk ekmek ikram edildi.





















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