Kayseri'de Yamula Barajı etrafına 12 milyon fidan dikilecek

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Yamula Barajı etrafına 3 yıl içerisinde 12 milyon fidan dikileceği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, "Kuşçu Ağaçlandırma ve Fidan Dikimi" projesinin çalışmalarını yerinde inceleyerek, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiçek, proje tamamlandığında Kuşçu Marina'nın Kayseri için bir cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

İlk olarak bölgenin fidan dikimine elverişli hale getirilebilmesi için arazi çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Çiçek, yaklaşık bir aydan fazla süredir devam eden çalışmalar sonucu bugün itibariyle kazılan 1587 çukura daha verimli orman toprağı ilave edildiğini ve 26 ekimde ilk fidanın toprakla buluşacağını anlattı.

Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın da bu sene itibariyle 142 hektar alana 136 bin fidan, 3 yıl içerisinde toplam 8 bin hektar alana 12 milyon fidan dikileceğini kaydetti.



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