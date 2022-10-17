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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

AA

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 125 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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