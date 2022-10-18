Erciyes Kayak Merkezi, KKTC'li acentelere anlatıldı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Kayak Merkezi, KKTC'den gelen 70 turizm profesyonelini ağırladı.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC ile Kayseri arasında turizmin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından organizasyon düzenlendi.

KKTC'den gelen müsteşar Serhan Aktunç ve beraberindeki 70 acente yetkilisi, Erciyes'i ziyaret etti.

Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, seyahat acente ve tur operatörlerine Erciyes ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Turizm profesyonelleri daha sonra dağda bulunan tesisleri gezerek Erciyes'in turizm değerlerini keşfetti.

Programın çok faydalı geçtiğini belirten Aktunç, Erciyes'te yapılan büyük yatırımlarla güzel bir kayak merkezi oluşturulduğunu, acentelerin kış paketlerini oluşturmak için şimdiden çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Cıngı ise Erciyes'in artık uluslararası turizm camiasında tanınmaya başlanan bir merkez konumuna geldiğini aktardı.

Dünyanın dört bir yanından Erciyes'e yoğun bir talep olduğunu anlatan Cıngı, şunları kaydetti:

"Kış turizmi için Kıbrıs'tan da misafir ağırlamak için ilk girişimlerimizi yaptık. Geçtiğimiz yıllarda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Erciyes'i birkaç kez ziyaret etti ve dağımıza özel bir değer verdiğini belirtmişti. Artık icraata geçerek Erciyes'imizi Kıbrıslı vatandaşlarımıza açmamız gerekiyor. Faydalı bir bilgilendirme gezisi oldu, acente ve operatörlerle görüştük, sunumlar yaptık, dağımızı gezdirdik. Sahip olduğumuz potansiyeli anlattık. Kıbrıslı acente yetkilileri de buradaki alt yapıya, imkanların zenginliğine hayran kaldıklarını ifade ettiler."

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