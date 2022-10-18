NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Güney, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı

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KAYSERİ (AA) - Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, Stanford Üniversitesi'nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan ve 190 bini aşkın bilim insanının değerlendirmeye alındığı çalışmalarda nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı ve atıf alan makale sayısı gibi kriterlerin ele alındığı kaydedildi.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesinin "Kariyer boyu etki" ve "2021 etki sıralaması" olarak iki kategoride listelendiği belirtilen açıklamada, bu yıl da Rektör Güney'in akademik çalışmalarıyla listede yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, Güney'in elektrik-elektronik mühendisliği alanında yaptığı bilimsel çalışmaları ile bu listeye girdiği aktarıldı.





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