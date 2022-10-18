Ulaşım AŞ'den Büyükkılıç ve Çopuroğlu'na brifing

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'na Ulaşım AŞ yetkililerince brifing verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Büyükkılıç ve Çopuroğlu'nun yanı sıra AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve yönetimi, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, genel sekreter yardımcıları Bayar Özsoy ve Ali Hasdal, daire başkanları ve ulaşım birimi ekipleri katıldı.

Toplantıda ulaşım birimleri tarafından projeler hakkında detaylı sunum yapıldı.

Kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yolların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Büyükkılıç, trafik kurallarına uyma noktasında bir kültür oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

İl Başkanı Çopuroğlu da vatandaşlardan gelen talepleri Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerine ilettiklerini belirterek, yapılan sunumdan dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da yeni asfalt plentinin faaliyete geçtiğini anımsatarak yıllık 1 milyon ton agrega ürettiklerini belirtti.

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