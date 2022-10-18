Kayseri'de yangın tatbikatı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryoya gereği, emniyet binasının 4. katında elektrik kontağında meydana gelen yangın sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binada bulunan personel tahliye edilirken, mahsur kalan 5 polis de itfaiye ekiplerince merdiven aracılığıyla kurtarıldı.

Tatbikata, 30 polis ve 10 itfaiye personeli katıldı.



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