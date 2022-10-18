Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar Muhtarlar Günü'nü kutladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, muhtarları uç beyi olarak gördüklerini belirtti.

Muhtarların fedakarca görev yaptığını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlık müessesesine ve muhtarlarımıza verdiği değeri hepimiz biliyoruz. Bizler de onun yol arkadaşı, dava arkadaşı olarak elbette muhtarlarımızın mahallelerimizde bizleri temsil eden ve bizlere söz gelmemesi için çırpınan dostlar olduğunun da farkındayız. Muhtarlarımız bizim adeta göz bebeğimiz, mahallelerimizde yükleri çeken kardeşlerimizdir."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da muhtarların kendileri için önemli ve değerli olduğunu aktardı.

Bir mahalleyi en iyi muhtarların bildiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, "Mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımız, vatandaşların isteklerini ve taleplerini bize aktarıyor. Biz de hızlı bir şekilde bölgenin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Böylelikle hem mahallede yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti artıyor hem de bölgeye doğru hizmeti götürmüş oluyoruz." ifadelerini kullandı.



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