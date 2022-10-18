Kayseri Valisi Çiçek muhtarlarla bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görevli muhtarlarla yemekte bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir restoranda düzenlenen yemeğe Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit kaymakamlar, belediye başkanları ve kentte görevli muhtarlar katıldı.

Vali Çiçek, programda yaptığı konuşmada, "Sizler bizim, elimiz, gözümüz, kulağımız, nefesimizsiniz. Hepiniz gece gündüz bir çaba içerisindesiniz. Bazen istediğiniz gibi gitmiyor işler, vatandaş sitemde bulunuyor, yorulduğunuz dönemler oluyor. Bizim de, sizin de yorulmak gibi bir lüksümüz yok. Biz, dünyanın en asil milletlerinden biri olan Türk milletine hizmet ediyoruz. Biz öyle bir müstesna millete hizmet ediyoruz ki, öyle bir muzaffer devletin çalışanlarıyız ki, köylerdeki, mahallelerdeki temsilcileriyiz ki, biz bırakırsak eğer bayrak düşer, her bir muhtar bir bayraktır." ifadelerini kullandı.

Emniyet ve jandarmanın uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele verdiğini belirten Vali Çiçek, her gün operasyon yaptıklarını, kendilerine en büyük desteği muhtarların vereceğini kaydetti.

Program, muhtarların taleplerinin dinlemesinin ardından sona erdi.

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