Kayseri'de üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan üst aramasında 3,34 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Timuçin Caddesi'nde durumundan şüphelendiği 01 SF 201 plakalı aracı durdurdu.

Ekipler, aracın sürücüsü H.B'nin üst aramasında 4 parça halinde 3,34 gram sentetik uyuşturucu madde ve 2 bıçak ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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