Kayseri'nin yöresel lezzetleri glütensiz üretilecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, kurulma aşaması devam eden tesiste Kayseri'nin yöresel lezzetlerini glütensiz üreterek çölyak hastalarının hizmetine sunacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, "Glütensiz Kayseri Mutfağı" projesi ile Kayseri'nin lezzetlerini glütensiz şekilde hazırlayıp, tüm Türkiye'ye tanıtacaklarını ve satışa sunacaklarını belirtti.

Çölyak hastalarına yönelik 2017 yılında ilk olarak başlatılan ve Türkiye'de diğer belediyelere örnek olan projelere bir yenisini daha eklediklerini aktaran Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yeni bir tesis daha Kocasinan'a kazandırıyoruz. İnşaatının devam ettiği 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de ilk olacak olan uygulama ile Kayseri mutfağının yağlama ve katmer gibi ürünleri glütensiz bir şekilde üretilecek. Glüten hassasiyeti olan veya yaşam biçimi olarak glütensiz yaşamı tercih etmiş kardeşlerimiz için hizmet verecek olan tesisimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an mutfak kısmı yapılmakta olan tesisimizin en kısa sürede tamamlayıp, Kayseri ve bütün Türkiye'ye hizmet verecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kayseri mutfağının glütensiz bir şekilde yapılıyor ve bütün Türkiye'ye dağıtılacağı bir tesis olması da son derece kıymetlidir. Şimdiden şehrimize ve Türkiye'mize hayırlı olsun."



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