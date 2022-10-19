Talas Belediyesi kırsal mahallelerde sosyal tesis ağını genişletiyor

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi ilçeye bağlı kırsal mahallelerde sosyal tesis yapım çalışmalarına hız verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi Koçcağız ve Reşadiye mahallelerine yeni sosyal tesis inşa ediyor.

Reşadiye'de 400 metrekare, Koçcağız'da 300 metrekare olarak planlanan sosyal tesisler, bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve inşaat çalışmaları hızla devam eden sosyal tesisler, bünyesinde barındırdığı imkanlarla birden fazla ihtiyaca cevap verebilecek.

Sporcular için ayrılmış özel alanlardan çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilmesi için ayrılmış çok amaçlı salona kadar olanaklara sahip tesislerde ayrıca kadınlar için de özel bölüm yer alacak.

Başta düğün, nişan, cenaze, asker uğurlaması gibi bir araya gelinen etkinliklerde kullanılan sosyal tesisler, ayrıca diğer günlerde mahalle sakinlerinin oturup çay içtiği, sohbet ettiği mekanlar olacak.

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