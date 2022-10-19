Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması'nın tanıtım toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesinin geleneksel Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gazeteciler Cemiyetinde (KGC) düzenlenen toplantıda, üniversitenin çok ciddi bir kurumsal yapıya sahip olduğunu bildirdi.

Ulusal boyutta yapılan başarılı çalışmalarla üniversitenin basında sürekli yer aldıklarını belirten Altun, şöyle devam etti:

"Bugün 53 bin 400 öğrencisi, 2 bin akademisyeni ve 5 bin personeliyle lokomotif bir üniversiteyiz. Dolayısıyla burada bir farkındalık oluşturmak ve bu farkındalıkla dikkat çekmek istiyoruz. Bu nedenle Erciyes Üniversitesi olarak Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri'nin 2022 yılı temasını 'çocuk' olarak belirledik. Yarışmaya başvuracak basın mensuplarımıza ve genç iletişimcilerimize şimdiden başarılar diliyorum."

KGC Başkanı Metin Kösedağ da cemiyetin de her yıl yarışma düzenlediğini kaydetti.

Son 3 yıldır İletişim Fakültesi ile ortak ödül töreni düzenlediklerini anımsatan Kösedağ, "İyi bir paydaş olduk diyebiliriz. Geçmişten günümüze kuvvetli bir birliktelik sağlıyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın ise yarışmanın "çocuk" temasıyla görsel yayıncılık, dijital yayıncılık ve basılı yayıncılık kategorilerinde yapılacağını kaydetti.

Başvuru koşulları ve formunun bu hafta içerisinde fakültenin internet sitesinde ilan edileceğini dile getiren Aydın, başvuruların 30 Ocak'ta sona ereceğini söyledi.

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