Kayseri'de Abdül Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Özer ailesi tarafından yaptırılacak Abdül Samet Özer Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin temeli atıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki temel atma törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hasan ve Döndü Özer çifti ile vatandaşlar katıldı.

Vali Çiçek, törendeki konuşmasında, burada yetişen çocukların vatan ve millet için Kur'an-ı Kerim okuyacağını ve dua edeceğini söyledi.

Melikgazi Belediyesinin Türkiye'ye örnek olacak uygulamalar yaptığını vurgulayan Çiçek, Kayseri'deki kurumlar arasında diyaloğun yapılan hizmetlere olumlu etki ettiğini belirtti.

Vali Çiçek, programa gelirken vatandaşların kadın kültür merkezi talebini kendilerini ilettiğini belirterek, Büyükkılıç'tan mahalleye bu hizmetin yapılması sözünü aldı.

Büyükkılıç da her şehrin farklı özellikleri olduğunu, Kayseri'nin de hayırseverlikle anıldığını kaydetti.

Türkiye'nin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Gurbete gidenler daha iyi anlıyor. Yurt dışındakiler daha iyi anlıyor. Hollanda'ya gittik, orada gördük. Macaristan'a gittik, orada gördük. Başka ülkelere gidiyoruz ya da yazın buraya gelen hemşehrilerimizden sizler duyuyorsunuz. Bizim liderimiz başka, ülkemiz başka, şehrimiz başka. Öyleyse birbirimize dua edeceğiz ,birbirimize sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılacak eserin proje aşamasını anlatan Palancıoğlu da şunları kaydetti:

"Hayırsever ailemiz, vefat eden oğulları için bir Kur'an kursu binası yaptırmak istediklerini söylediler. Biz de onlara bir kaç yer gösterdik. Burayı beğendiler ve işe başladık. Güzel de bir proje oldu. Hayırseverlerimizle el ele verip vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu yöntemle çok sayıda okul ve cami yaptık. Hizmetlerimiz devam edecek. Bu mahallemizdeki halı sahayı da yenileyeceğiz. Çocuklarımıza hediyemiz olsun."

Konuşmaların ardından hayırsever aile, protokol üyeleri ile butona basarak inşaata ilk harcı döktü.



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