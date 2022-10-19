Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin yüzde 80'i tamamlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımına başlanan, kanser hastalarına tedavi sonrası bakım merkezi olacak projenin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tıbbi olarak her türlü müdahalenin yapıldığı, hastaların zorlu süreci daha iyi şartlarda geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek "Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi" projesinde çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, projenin yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.

Kaliteli sağlık altyapısıyla Kayseri'yi sağlık merkezi haline getirme yolunda gayretlerinin sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, hastalara her türlü imkanın tanınacağı, özel odaların tahsis edileceği ve hastaların ziyaretçileriyle vakit geçirebileceği alanların yer alacağı projeyle kanser hastalarının yaşam kalitesinin mümkün olan en iyi seviyede tutularak, yaşamlarının son günlerini evindeymiş gibi geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısına inşa edilen "Hospice" diye bilinen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin 11 bin 950 metrekare arsada 4 bin 136 metrekare toplam inşaat alanına sahip olduğunu kaydetti.

Proje hakkında bilgi veren Büyükkılıç, "Proje kapsamında hasta ve bir refakatçinin olacağı 34 ayrı odanın yanı sıra hobi odaları, poliklinik odaları, rehabilitasyon odası, müdahale odası ve çok amaçlı salon yer alacak. Donanımlı bir tesisle kanser hastalarının rahatı için her detayı düşündük." ifadelerini kullandı.



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