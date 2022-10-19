Kayseri'de otomobilinde sentetik uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kullandığı araçta sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yol uygulamasında bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı.

Aramada sürücü koltuğunun altında poşet içinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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