Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Hamileler şalgam içebilir mi, zararlı mı faydalı mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hükümlü firari gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Ankara'da yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan bir kişinin ilçede olduğu tespit eden jandarma operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan firarinin İncesu Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.