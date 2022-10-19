Kayseri'de kablo çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı

O an kamerada! 82'lik sürücü fren yerine gaza bastı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde tarladan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hırka Mahallesi'nde M.A, M.T, M.G. ve A.T'ye ait tarlalardan toplam 520 metre bakır kablo çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheliden S.K. ve Ö.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan S.K. hakimlikçe tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari M.Y. ve B.T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.