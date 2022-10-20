Yazarlar Alişan Kapaklıkaya ve Hayati İnanç Kayseri'de okurlarıyla buluştu

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KAYSERİ (AA) - Yazarlar Alişan Kapaklıkaya ve Hayati İnanç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, beşincisi gerçekleştirilen Kayseri Kitap Fuarı'nda şair ve yazarlar kitapseverlerle söyleşide bir araya gelmeye devam ediyor.

Kapaklıkaya, söyleşide aile kavramının önemine dikkati çekerek, "Küçük bir çocukla anlaşacak kadar küçüldüğünüz zaman büyük insan olabilirsiniz. Ben çocuklarla hiç konuşmam ama kalbimi açıp onlarla otomatik iletişim kuruyorum. Nasıl oluyor, rahmetli yavrum, kızım öğretti." ifadelerini kullandı.

İnanç ise kendisini dinlemeye gelen ve yoğun ilgi gösteren kitapseverlere hayata dair mesajlar verdi.

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