KASKİ, Reşadiye'de içme suyu hatlarını yeniliyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde içme suyu hatlarını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde yerleşim yerlerini içme suyu ve kanalizasyon altyapı ağı ile donatmaya devam ediyor.

KASKİ, bir yandan yeni şebeke hattı imalatını son hızla sürdürürken, diğer yandan zamanla işlevini yitirmeye başlayan mevcut hatları son teknolojik malzemeler kullanarak değiştiriyor.

Bu kapsamda, Talas ilçesi Reşadiye Mahallesinde abonelere daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu iletimi için muhtelif bölgelerde ekonomik ömrünü tamamlamış 4 bin metre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattı yenileniyor.

Aynı zamanda iş kapsamında hatların çapları da büyütülerek özellikle yaz aylarında artan nüfus ile orantılı olarak yüksek kesimlerde yaşanması muhtemel su yetersizliğinin de önüne geçilmesi planlanıyor.

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