Kayseri'de şehir içi ulaşıma 3,5 yılda 900 milyon lira yatırım yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi son 3,5 yılda ulaşıma 900 milyon lira bütçe ayırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni raylı sistem araçları, otobüsler, kapalı duraklar, istasyonlar, toplu ulaşımda indirim ve ulaşımda kolaylık sağlayacak uygulamalar gibi birçok proje Kayserililerin hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirde toplu ulaşımın önemli unsurları arasında yer alan raylı sistem ağı genişletmelerinin sürdüğünü, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan raylı sistem hatlarında kullanılmak üzere 647 milyon lira maliyetle 11 raylı sistem aracı alındığını belirtti.

Büyükkılıç, 24 yeni otobüsün devreye alındığını, 12 körüklü otobüsün de çok yakında Kayserililerin hizmetine gireceğini, bu hizmetin maliyetinin ise 120 milyon lira olduğunu kaydetti.

Belediye olarak toplu ulaşıma çok önem verdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, "Mini kitaplıktan şarj ünitelerine, internet hizmetlerinden tuvaletlere kadar tam donanımlı 'kapalı durak' projesini şehrimize kazandırdık. Maliyeti 2 milyon lira olan 8 kapalı durağı hizmete aldık. Ayrıca Kaleönü ve Kiçikapı bölgelerinde 'park et vale' hizmeti devreye alınmıştır. KAYBİS istasyon sayısını 56'ya çıkarttık. Toplu ulaşıma online ve mobil bakiye yükleme banka/kredi kartları ve NFC ile ödeme seçeneklerini getirdik. 80 dakika içerisinde 2 ücretsiz aktarma uygulamasını başlattık." ifadeleri kullandı.

Ulaşım alanında kolaylık sağlayacak uygulamalardan da bahseden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Raylı sistem istasyonlarında yolcu bilgilendirme ekranlarını devreye aldık. 6,9 milyon lira güncel yatırım bedeli ile 23 noktaya otomatik bilet dolum makinesi ilave ettik. İndirimli abonman kartı 100 liraya, tam abonman kartını ise 300 liraya indirdik. İndirimli abonman kullanıcı sayısında 14 kattan fazla artış sağladık. Ayrıca akıllı trafik yönetiminin gerçekleştirileceği 'trafik kontrol merkezi' yapımı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. İlk etapta 55 kavşak, akıllı kavşağa çevrilmiş, 73 kavşakta ise çalışmalar devam etmektedir. 26 milyon liraya mal olan projede, bu kavşakların tamamlanmasıyla mevcut trafiğin yüzde 80'i yönetilecek konuma gelecektir. 35 milyon lira maliyetli yatay düşey trafik işaretlemeleri, yol çizgi boya işleri ve bu işlemler için makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir. Öte yandan belediyemiz bünyesinde kullanılmak üzere 65 milyon liralık 24 iş makinası da alınmıştır."

Büyükkılıç, bu yatırımların toplam maliyetinin 900 milyon lirayı aştığını, Kayserililere daha konforlu ve güvenli ulaşım için yatırımların hız kesmeden süreceğini sözlerine ekledi.

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