Belediye başkanlarından rektörlere ziyaret

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçe belediye başkanlarıyla kentteki yükseköğretim kurumlarının rektörlerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç beraberinde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Erciyes Üniversitesine (ERÜ) atanan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile yeniden göreve gelen Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Altun ile KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Büyükkılıç da Türkiye'de en iyi araştırma üniversiteleri arasında yer alan, başta TURKOVAC aşısı olmak üzere pek çok başarıya imza atan ERÜ'nün rektörü olarak atanan Altun ile yeniden ataması yapılan KAYÜ Rektörü Karamustafa'yı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Büyükkılıç başkanlığındaki heyet daha sonra Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ı da ziyaret etti.

Güney ve Yılmaz, kentte gerçekleştirdiği hizmetlerden ve ziyaretlerinden dolayı Büyükkılıç ile ilçe belediye başkanlarına teşekkür etti.



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