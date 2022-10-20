Mimarsinan OSB'nin yeni yönetimi belli oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) iştiraki Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinin yeni yönetimi belli oldu.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odada yapılan 178'inci Müteşebbis Heyet Toplantısı ile bölge yönetimi yeniden şekillendi.

Müteşebbis heyet başkanlığına Mehmet Büyüksimitci, başkan yardımcılığına Abdullah Oğuzbaş, 675 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı ile yönetim kurulu başkanlığına Lütfü Çarşıbaşı seçildi.

Yeni yönetimin bölgeye ve sanayicilere hayırlı olması temennisinde bulunan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mimarsinan OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Büyüksimitci, bölgenin gelişip kalkınmasına katkı sağlamış önceki dönem yöneticilere teşekkür etti.

Mimarsinan OSB'nin Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Büyüksimitci, "Biz istişarenin önemine her zaman inandık. Ne kadar istişare yaparsak o kadar doğru kararlar veririz. Bölgemiz yıllardır bu anlayışla yönetiliyor, bunun da meyvelerini alıyoruz. İnşallah bundan sonra da yeni yönetim kurulumuzla aynı anlayış içerisinde bölgemize ve sanayicilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



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