Kayseri'de uyuşturucu bulunan evde çalıntı eşyalar ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çalıntı eşyalar bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez Melikgazi ilçesinde A.A'nın evine operasyon düzenledi.

5 gram sentetik uyuşturucu bulunan evde ayrıca tavan vantilatörü, motorlu testere, araç teybi, araç lastiği, projektör, elektrikli süpürge, su motoru, matkap, dalgıç pompa, kaynak makinesi, televizyon ve bisiklet ele geçirildi. Malzemelerin, Sarımsaklı Mahallesi'nde bir evden çalındığı belirlendi.

Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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