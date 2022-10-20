Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya Talas'ta söyleşiye katıldı

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KAYSERİ (AA) - Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programda "Çalışma hayatında kişisel gelişim, motivasyon, iletişim" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğretmen kökenli olduğunu anımsattı.

Eğitimin önemine değinen Yalçın, "Sizler eğitimin önemini benden daha biliyorsunuz. Alişan Bey'i iyi tanıyorsunuz. Ben de kendisinden istifade edeceğim. Kişisel gelişimin önemini biliyorsunuz. O nedenle gönüllü olarak buradasınız. Bizim onur konuğumuzsunuz." ifadelerini kullandı.

Alişan Kapaklıkaya, hayatından kesitler aktararak deneyimlerini aktardı.

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