Kayseri'de akaryakıt istasyonunda kablo hırsızlığı yapan zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun benzin pompalarından elektrik kablosu çalan şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Himmetdede Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

Benzin pompalarına ait yaklaşık 150 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu sökerek aracına koyduğu tespit edilen H.D. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.