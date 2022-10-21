Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediyesi bu yıl 3 bin 700 ton tohum dağıtarak, çiftçiye 34,5 milyon liralık destekte bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl çiftçilere 2 bin 130 ton buğday, 1000 ton yem bitkisi, 270 ton nohut, 200 ton aspir, 96 ton korunga ve 4 ton yonca tohumu dağıttı.

Toplam 6 bin 955 çiftçinin faydalandığı, 232 bin dekar alana ekim yapılan 3 bin 700 ton tohumların toplam maliyeti 34 milyon 500 bin lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

- Büyükşehir Belediyesinden 29 Ekim'e özel tenis turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası düzenlenecek.

Turnuvanın 32 erkek ve 16 kadın sporcu için ayrılan kontenjanı kısa sürede doldu.

16 yaş ve üzeri tenisseverlerin ücretsiz katılım sağlayacağı turnuva sonunda dereceye girenlere ödül verilecek.

- Yazarlardan Kayseri Kitap Fuarı'na övgü

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı'na katılan yazar ve şairler, memnuniyetlerini belirtti.

3 milyonu aşkın kitap, 300'ün üzerinde yazar ve yayınevinin okurlar ile buluştuğu fuar 8 günü geride bıraktı.

Bu sürede 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan Kitap Fuarı, aynı zamanda kitapseverleri sevdikleri şair ve yazarlarla buluşturuyor.

Okurlarıyla buluşan yazar Hatice Kübra Tongar, ilgiden duyduğu memnuniyeti belirtti. Yazar Abdurrahman Uzun ise Kitap Fuarı'nın yayınevi ve kitap kalitesi açısından çok zengin olduğunu kaydetti.

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