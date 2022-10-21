ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sözüer meme kanseri vakalarında artışa dikkati çekti:

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kayseri Meme Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, meme kanserinin yaygınlaştığını, artık 8 kadından birinde görüldüğünü söyledi.

Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi girişine "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında kadınları bilgilendirme amacıyla stant açıldı.

Burada açıklamada bulunan Prof. Dr. Sözüer, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Sağlık Müdürlüğü Kanser Dairesi ile her yıl farkındalık oluşturmak için bu etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.

Erken tanının önemine dikkati çeken Sözüer, "Meme kanseri erken tanı konulduğu zaman tedavisi neredeyse yüzde 100'e yakın sağlanabilen bir hastalık. Onun için kadınlarımızı kendi kendine meme muayenesinin ne kadar önemli olduğu konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Memeyle ilgili en ufak bir problem olduğu zaman hemen bir genel cerrahi uzmanı veya bir kanser cerrahisi uzmanına şikayetlerini iletmeliler." diye konuştu.

Sözüer, erkeklerde de meme kanseri görülebildiğini, bu konuda hassas olunması gerektiğini ifade etti.

Meme kanserinin yaygınlaştığına dikkati çeken Sözüer, şöyle devam etti:

"10-15 yıl önce her 12 kadında görüldüğünü söylüyorduk, sonra bunu 10 kadına indirdik. Artık 8 kadından birinde meme kanseri görülüyor. Her 100 kadın meme kanserine karşılık bir erkek kanseri görüldüğünü söyleyebilirim. Özellikle 40 yaşından sonra, hele hele 50-55 yaşından sonra meme kanserinin görülme sıklığı giderek artıyor. Ailede anne, kız kardeş, teyze gibi kadın akrabalarında meme kanseri görülenlerin çok daha dikkatli olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yine bir memesinde kanser görülen bir hastanın, diğer memesinin de devamlı çok yakın takipte olması gerektiğini söylüyoruz. Başka hastalıklar nedeniyle göğüs duvarına X ışığını almış hastaların veya kadın doğumla ilgili başka hastalıklar nedeniyle östrojen gibi kadınlık hormon tedavisi ilaçları alanların daha dikkatli olmalarını söylüyoruz. Sigara ve alkolün önemli bir faktör olduğunu da ifade etmem lazım."

Stanttaki doktorlar ve öğrenciler, meme kanseriyle ilgili broşür dağıttıkları kadınları KETEM'e yönlendirdi.

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