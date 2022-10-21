Kayseri Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'yı istifaya çağırdı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını ileri süren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepki gösterdi.

Arıkan, yazılı açıklamasında, Fincancı'nın, terör örgütü PKK'nın medya kuruluşunda bölücü ağzı ile şerefli ve kahraman Türk ordusu hakkında yapmış olduğu iftiranın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Türk hekimleri olarak, tarih boyunca her zaman ve her yerde mazluma destek olan şanlı Türk ordusunun yanında olduklarını vurgulayan Arıkan, "Tıbbiyeli Hikmet" ruhuyla Türk ordusu içerisinde görev yapmaya da hazır olduklarını kaydetti.

Fincancı'nın Türk Tabipleri Birliği Başkanı olarak Türk hekimlerini temsil etmediğine dikkati çeken Arıkan, "Türk Tabipleri Birliği Başkanı olarak hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, çalışma şartlarının düzeltilmesi, refah düzeylerinin yükseltilmesi gibi çalışmalar yapması gerekirken, bulunduğu makamı kendi ideolojik görüşlerini müdafaa amaçları için kullanan Şebnem Korur Fincancı, bir an önce istifa etmelidir."





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