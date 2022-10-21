Kayseri'de eylül ayında 501 iş yeri faaliyete geçti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eylül ayında 501 yeni esnaf ve sanatkar sicil kaydı yaptırdı.



Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (KESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, 501 iş yeri faaliyete geçerken 153 esnaf ve sanatkar da çeşitli sebeplerle sicil terk işlemi yaptırdı.

Verileri değerlendiren KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yeni kayıt yaptıran esnaf ve sanatkarlara hayırlı işler dileğinde bulundu.

Maliye kaydı olup oda kaydı olmayan esnafa yönelik bir çalışma yürüttüklerini aktaran Odakır, şunları kaydetti:



"Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik bir tarama yapıyoruz. Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda maliye kaydı olup oda kaydı olmayan esnafımızı tespit ediyor, denetleme faaliyeti yürütüyoruz. Bir tutanak aracılığıyla kayıt altına alıyor, esnafımızı oda kaydı yaptırması için yönlendiriyoruz. Böylece hem esnafımız oda kaydı sayesinde kayıtlı oldukları odanın imkanlarından faydalanabiliyor hem de odalarımız üye sayılarını artırmış oluyor. Kanuna dayanarak yaptığımız bu faaliyeti sürdüreceğiz. Bu vesileyle maliye kaydı olup oda kaydı olmayan esnaf ve sanatkârlarımızı kayıtlarını yaptırmaya davet ediyorum."

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