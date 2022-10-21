KTO Başkanı Gülsoy, kamu müteahhitlerinin sorunlarına çözüm istedi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği (KAYMÜDER) Başkanı Göker Gözütok ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette kamu müteahhitlerinin yaşadığı sorunlar, beklenmeyen fiyat artışlarının olumsuz etkisi, teminat mektuplarının iadesi, sicil affı ve şartsız tasfiye hakkı konuları görüşüldü.

Gülsoy, kamu müteahhitlerinin zor günler geçirdiğine dikkat çekti.

Artan enflasyon nedeniyle müteahhitlerin yaşadıkları sorunları dile getirdiklerini anlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Oda olarak ilgili kurumlarla daha önce bu sorunları paylaştık, sorunların çözümü noktasında yine paylaşacağız. Çünkü bu sorunlar acil çözüm bekliyor. Salgın sonrasında ortaya çıkan kriz ortamı ne yazık ki müteahhitlerimize ciddi zararlar verdi. Rusya-Ukrayna savaşı da yaşanan krizi daha ileri noktalara taşımıştır. İnşaat sektörünün olmazsa olmazı demir ve çimento gibi ürünlerin fiyatında yüzde 300 ile 500 artış yaşandı. Müteahhitlerimiz artan fiyatlar ve malzeme tedariki noktasında sorun yaşamakta. Kamuya iş yapan müteahhitlerimiz işlerini tamamlamakta zorlanmaktadır. İhaleyi aldıkları süreçteki enflasyon ile gelinen şu noktadaki enflasyon farkı oldukça artmıştır. Firmalarımızın istihdama ve ekonomiye katkılarını sürdürebilmeleri için şartsız tasfiye hakkı verilmelidir. Tüm sürecin oluşturduğu tahribata bağlı olarak mücbir sebeplerden işi tamamlama zorluğu çeken ve teminatı yanıp yasaklı duruma düşen veya düşecek olan kamu müteahhitlerine teminat güncellemesi yapılmaksızın teminat mektuplarının iadesi ve sicil affı getirilmeli."

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