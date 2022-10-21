Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında Kayseri'de 36 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında Kayseri'de 36 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir e-ticaret sitesi ve buna bağlı para aktarım sitesinin taklit edilerek yaklaşık 500 kişinin 15 milyon lira dolandırılmasıyla ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde kentteki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 36 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların işlemleri devam ediyor.



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